◎這款益智玩具好危險 幼童誤食險腸穿孔

又見小小孩誤食巴克球！益智玩具Buckyballs（台灣稱巴克球、魔幻磁力珠），由於體積小、磁力強大，小孩誤食易造成腸胃穿孔；雖然政府2018年已將其納入檢驗玩具，中山醫學大學附設醫院上月底仍收治一名1歲男童誤食哥哥姊姊的巴克球，幸好小男童因撞到頭嘔吐不停，醫師發現的早，未造成腸套疊、腸壞死，醫師也呼籲政府進一步立法禁止販賣。

◎農遊券使用倒數3天 衍生經濟效益逾41億

農遊券使用期限倒數3天，你花了沒？農委會日前推出的500萬份面額250元農遊券，截至昨(13)日下午已使用403.9萬張，使用率達8成，衍生效益估計超過41.5億，農委會提醒9月17日將是使用截止日，民眾請把握時機趕緊消費。

◎不二坊蛋黃酥驚見山寨版 店家揭真假只要看一關鍵

受新冠疫情影響，彰化市蛋黃酥名店家「不二坊」今年首度在中秋前夕宣布自9月9日起至26日之間，暫停現場販售，盼減少排隊亂象也避免疫病傳播，不料近日有眼尖網友發現網路上出現大量不二坊照片的網頁廣告，還可直接網上下單訂購，在社群提醒大眾小心受騙。

◎龜山爆登革熱首例 桃市累積16例確診個案

桃園市龜山區龍壽里70多歲男性，8日出現忽冷忽熱、發燒症狀至診所就醫，因症狀持續且伴隨頭痛情形，11日再次就醫並轉診住院，12日肢體出現紅疹，經衛福部疾管署採檢送驗後研判確診，為龜山區第1例確診個案，桃園市目前累積16例確診案例。

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(中時新聞網)