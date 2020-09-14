美國投資銀行富瑞(Jefferies)舉辦亞洲論壇，該行全球股票策略師達比(Sean Darby)指出，「現在亞洲股市將迎接史上最好時期之一。」並點名陸股與港股的汽車、航空，日股的貿易商、材料製造商，以及台灣、韓國科技股是重點標的。

達比認為弱勢美元、油價下跌、全球貿易回升、數位化，加上各國前所未有的貨幣和財政寬鬆環境，都是亞股利多。摩根MSCI亞太指數已經彌補今年前半年所有損失，還上升1%，達比認為未來1年該指數還會進一步上漲13%，超過2018年1月所締造的歷史高點。

他分析，在大陸、香港上市的汽車類股、以國內航線為主的航空公司表現會優於大盤，而且6至8個月內漲勢可期。日本貿易商社和材料製造商，特別是鋼鐵類股也可能在全球通貨膨中股價上揚。台灣、韓國科技大廠優勢則在於提供高信用評比還有可觀的股息保障倍數。

美元持續走軟，達比指出可能翻轉股市，他說：「如果美元持續弱化，便宜的價值股在大市跑贏昂貴的成長股的局面正在逼近。」

亞股今日全面翻紅，韓國綜合指數最強勁，大盤漲幅1.3%，台股在股王大立光、蘋果概念股指標台積電盤中勁揚帶動下，大漲近112點，收12787.82點，攻上月線，明日挑戰叩關12800點。

(中時新聞網)