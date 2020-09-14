台北市議員鍾沛君在臉書爆料，陳菊到日本賑災考察不忘大肆慶生，引起網友熱議。（摘自議員鍾沛君臉書）

國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書爆料，親眼目睹「陳菊護航丁允恭」後，14日再度於臉書爆料，陳菊在2016年賑災考察熊本時，還不忘慶生，且不准記者發新聞，「惹到陳菊院長，我該注意什麼？」此事引起網友熱議，並聯想到之前陳菊的一些言論表示，「蛋糕是不是賴清德帶去的？」

鍾沛君今在臉書上表示，在她發文評論「誰讓丁允恭藉勢藉端」後，同是花媽愛將的前高雄市秘書處長陳瓊華，很快的PO出一張她在出訪晚宴（不知情被拍）的照片。對此，鐘沛君說，既然現在已貴為監察院長辦公室主任的陳前處長要「考古」，那我們就好好來談談，「誰在熊本賑災出訪大肆慶生，誰切了生日蛋糕還不准記者發新聞。」並爆料當時的情況與高雄市政府壓新聞的手法。

鍾沛君的加碼爆料在PTT上引起網友熱議，網友們還結合日前陳菊指稱總統府前發言人丁允恭是副總統賴清德任閣揆時引薦到中央的說法指出，「蛋糕是賴清德帶過去的XDDDD」、「蛋糕是賴清德提攜的，我不知情」、「蛋糕是不是賴清德帶去的？」、「蛋糕是賴清德帶過去的啦，沛君你很無聊ㄟ」。

甚至還有網友表示，「總結一下，蛋糕是賴清德做的，蛋糕師傅是賴清德推薦的 菊姐完全不知情」、「草莓是賴清德種的，蛋糕是賴清德帶的，蛋糕師傅是賴清德推薦的，蛋糕的圖其實是要畫賴清德的」、「你看賴清德蛋糕手藝多棒」。

(中時新聞網)