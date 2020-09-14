國家政策研究基金會召集人林祖嘉今天（14日）上午在「開放美豬能換得台美FTA嗎？」記者會上強調，如果未來在台灣美豬的銷量如同韓國衝到20％至30％，養豬農每年農損將達150億台幣以上；另談判台美FTA或BTA，台灣將面對服務業的開放，美國可以來台設醫院，律師及會計師可以來台執業，台灣備好了嗎？政府是否會事先充分和人民溝通？而不是片面黑箱作業。

國政基金會今天上午10時舉行「開放美豬能換得台美FTA嗎？」記者會，由經濟財政組召集人林祖嘉主持，邀請前行政院農業委員會主任委員陳保基、立法委員賴士葆、台灣大學國際企業學系副教授盧信昌、現代財經基金會顧問戴肇洋共同出席。

林祖嘉首先質疑開放瘦肉精美豬 缺乏充分的「科學証據」 ！他表示，政府並沒有拿出足夠科學證據說服民眾，國外對瘦肉精使用量，牛豬的標準不同，肉與內臟標準也不同，沒有人知道，產婦坐月子，吃了一個月含瘦肉精的內臟，會產生什麼影響。

前行政院農業委員會主任委員陳保基表示，近年並沒有新的科學證據證明萊克多巴胺的安全性，目前台灣已開放不含萊克多巴胺的豬肉及內臟進口，其中內臟最多是從美國進口，進口最多的部位是橫隔膜（肝連）、大腸頭、大腸，黑白切從台北到屏東都有，如果豬內臟萊克多巴胺安全殘留量訂為0.01ppm是非常高的，未來政府應好標示，告訴國人那些食品有含。

為什麼萊克多巴胺一直都有爭議？陳保基說，這家公司所提出的實驗數據原來不被美國FDA所採信，美國認為樣本數太少，同時未針對特定族群做過調查研究或實驗，像孕婦或心血管疾病患者都沒有，Codex經過三次會議討論都無法通過，因為採共識決，與會者根本沒有共識，2012年美國在Codex要求投票，結果69：67，仍有一半與會者不相信萊克多巴胺是安全的，可以訂安全容許殘留量。

至於當年為何開放美牛，他指出，台美貿易台灣都是處在被要求開放的一方，台灣當然壓力很大，當初考量牛肉在台灣消費量很少，肉牛產業比重非常低，所以政府和消費者及產業界溝通，本人召開過兩次專家會議，當時腎臟科和毒理學醫生林傑樑醫師兩場全程參與，這次美豬根本沒開過家會議。

他說，當年牛豬分離，是因為豬產業太大，750億只是養豬產值，相關產業產值大到難以想像，例如口蹄疫之後，影響最大是畜牧業，其次是運輸業，從業人員幾十萬人，現在民進黨政府可有考慮到？

他說，從8月28日總統宣布開放萊豬進口，整個法治程序漏洞百出，農委會所列的動物藥品，衛服部是不可以訂安全容許的。民國95年即公告，依據動物用藥品管理法第5條第1款，受體素（β-agonist）為動物用禁藥，不能供產食動物使用。禁藥在國內不能用，國外輸入不能訂安全容許，當時農委會主委是蘇嘉全。101年本人擔任主委時公告，乙型受體素（β-agonist）禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，但不包括作為供牛隻使用之含藥飼料添加物。因為台灣牛的市場太小，美國藥商根本不來申請藥證，沒打算進口，但豬不一樣，美國藥商會來申請藥證。今年8月28日政府公告乙型受體素（β-agonist）禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥飼料添加物。這是開了一個很大破口。 9月7日政府又公告乙型受體素（β-agonist）禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬在國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。國外根本無法規範。

盧信昌則擔憂，台灣一年有20萬的婦女懷孕，會食用大量的豬內臟；還有三百萬的小孩會跟著長輩食用內臟；加上我們經常在路邊攤、藥膳等餐飲場所品嚐內臟產品。依照我國飲食習慣，豬內臟為國人常見的食材，開放美豬含萊克多巴胺內臟後，因含萊克多巴胺容易在內臟中大量殘留，將對國人健康有高度風險。一項台灣也有參與的國際科學研究顯示，針對乳癌婦女確診患者進行研究，約有8％乳癌患者體內有萊克多巴胺，所幸台灣的27個樣本中都沒驗出萊克多巴胺。外國人豬肉類以及豬肉類加工品每日食用量僅有85-130公克，台灣食用量遠高於此數量，又食用大量的內臟，未來開放含萊克多巴胺豬肉，將可能影響國人健康。

對於產業方衝擊，林祖嘉指出，根據2017年統計，台灣每人每年平均消費5.9公斤牛肉，每年平均消費36.5公斤豬肉，豬肉每年產值超過755億，佔農業 13.9％，佔畜牧業 46.1％。如果美豬進口市佔率達到 20 ％到30％，我國豬農每年損失可能會超過 150億，100 億的豬肉基金根本不夠用 !

盧信昌認為，美國一整隻豬的價格約只有60-80美金，而台灣全豬拍賣價格約在6000-8000台幣，價格有高達四倍的差距。主要原因在於美國人不吃豬內臟，所以價格很低，反觀在台灣，豬整隻都有用途，可以想見在利之所趨之下，美國不值錢的豬內臟未來將會大舉進軍台灣市場，衝擊台灣養豬產業。

他說，開放30個月齡以上的牛風險不小，美國狂牛症都是發生在30個月齡以上的牛，呼農委會一定要去美國查專門屠宰30個月齡以上淘汰牛的工廠，因為它有風險，而且這些屠宰場與一般牛隻是不一樣的地點，如果沒查是完全將號台灣消費者曝露於風險中。

陳保基表示，至於進來之後如何標示，陳保基說，要清楚告訴消費者，那些有，那些沒有，要到那裡買沒有萊克多巴胺的豬，這是政府最基本照顧消費者的任務，標示問題，今天下午業者才要和衛服部長談，這些問題以前在開放美牛之前早就已談爛，這次今天才談，業者也反彈，整個包裝要改，每個廠商要花幾百萬，政府開放根本沒做好準備，當年要求跟基改食品一樣標示，所有加工品要標沒含萊克多巴胺。另一方面，可要求進口商一定要記錄報告賣到裡去，方便查核。

100億要怎麼花？他建議，拿來改善所有屠宰設備，目前我們有二十幾個肉品市場，其中十七、八個肉品市場設備都超過四十年，廢水處理不合標準，安全設施也都老舊，他當主委時曾花幾億改善，但有些設備仍然太過老舊，拿其中30億在北中南各設一個大型 屠宰場，用冷鍊運輸運到各消費市場，縣市場屠宰場都是縣市政府與農會投資，土地價值不斐，透過土地的處理，縣市政府都來投資規畫大型屠宰場，才能真正幫忙養豬產業脫胎換骨。

賴士葆指出，蔡總統選前說選後會跟人民、在野黨與豬農好好溝通，選後卻跳票，民進黨當年還喊出「誰開放美豬總統就下台」，如今呢？這次會如此急迫地宣布，完全是為了配合美國總統大選，那到底開放美豬能不能換到FTA或者BTA呢？FTA與BTA大不同，BTA就是台美之間的雙邊談判，對台灣未必有利，像1980～1990年代的日本，由於製造業太強，對美順差過高，因此屢次被美國關切，1986年美日貿易談判，輸的一塌糊塗。美國對台灣的要求並不是只有美豬，像之前美國對台灣的藥價一直很有意見，目前健保局一直透過藥價協商降低藥價，如果台灣進口美國的高價藥品，恐怕台灣的健保制度就很難撐下去了。我們期盼台灣產業能走出去，若能簽署FTA換一張門票，那蔡政府的行為我們還能理解，但美國貿易代表署(USTR)至今什麼都沒說，也沒有啟動FTA談判的任何動作，只有很多的政治動作，沒有任何的實際行動。

台灣省商業會顧問戴肇洋表示台美FTA或BTA將是艱難的過程，美方有可能在稻米配額、智慧財產權與金融市場等有要求更多開放，但我們也應該要求美國去除相關的貿易障礙。另外，為保障農民權益，我們可要求「逐價逐年」的開放，像日本、韓國的牛、豬肉開放都有很長的降稅過程。

(中時 )