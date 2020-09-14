美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日研究發現，儘管兒童的新冠肺炎病情一般不像成年人那樣嚴重，但他們傳播新冠肺炎的可能性比以前想像得更高。另項美國研究也指出，兒童一旦感染新冠，可能帶來嚴重的「繼發性疾病」。

據CDC發表的研究，研究人員發現，在今年6月猶他州的1波疫情中，至少有12例是無症狀兒童在學校或托兒所傳播新冠病毒所造成。每名確診的兒童平均感染了學校或托兒所以外的25％接觸者。

研究小組領袖、CDC新冠肺炎因應小組的羅培斯（Adriana Lopez）和鹽湖縣衛生局的希爾（Mary Hill）在研究報告中總結：「感染新冠肺炎的兒童，病情雖然沒有成人嚴重，但仍可以在傳播中發揮作用」。

另一項美國德州的研究中，1個醫師團隊對39項研究中的662例兒童「多系統炎症綜合症」（MIS-C）病例進行研究。9月初，他們的研究結果正式發表在權威醫學期刊《刺胳針》上。

德國慕尼黑大學醫院兒科心臟病學兼重症監護醫學科負責人哈斯（Nikolaus Haas）表示，在傳染病的影響下，部分體質特別敏感的患者可能全身出現嚴重炎症反應，對兒童來說也是如此，這就是「多系統炎症綜合症」。

據研究，患有多系統炎症綜合症的兒童中，在重症監護病房接受治療的佔71％，其中60％的兒童因循環系統衰竭而休克。近90％的兒童在進行超音波心電圖檢查時，其中一半以上的人出現心臟功能障礙。所有兒童都有發燒，大多數兒童腹痛、或腹瀉、嘔吐等症狀。11名兒童死亡，佔患者總數的1.7％。

在多數兒童的血液中，都可以找到新冠病毒抗體，由於無症狀，因此在不知不覺中已戰勝感染。但果出現多系統炎症綜合症，在很多情況下，症狀就會更加嚴重。

(中時 )