親眼目睹性侵案，為了看戲竟「見死不救」，這起事件發生在大陸四川，一名女子深夜返回住家社區時，突然一名喝醉的男子，突然上前騷擾並打算性侵女子，但當時旁邊其實站有一名保全，他卻毫無作為，只是站在那裡觀看。

事發當時，女子深夜返回位於樂山市的社區，在進出口處遇到一名喝醉男子，男子不斷騷擾女子，還粗魯的將她拖到牆邊，意圖要性侵女子，而社區值班保全，所在位置離被害女子不遠，但他聽到尖叫聲，沒有打算幫忙救人的意思，反而就在旁邊觀看。

直到女子尖叫聲引起住戶注意，大家找來其他社區保全，才成功阻止並逮捕喝 醉酒的男子，並且送到當地的警察局，根據調查，醉酒男當晚在家中喝酒，酒醉後就外出閒逛，看到正要返家的女子就下手猥褻。看戲保全惡劣行徑也曝光，遭大票網友撻伐，這名保全還辯稱「以為是夫妻在吵架」。

這名惡劣保全狡辯說，當時的確有聽到女子求救聲，認為應該只是夫妻吵架，因此沒有多加理會，只是站在旁邊看事情發生，最後這名保全也被公司開除，同時公司也聲明，一定會追究後續相關責任。

(中時新聞網)