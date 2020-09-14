花縣府2017年開始針對弱勢推動防火宣導，告知民眾消防安全設備住警器設置的重要性。（羅亦晽攝）

花蓮縣內近期火災頻傳，消防局統計，今年1月迄今火警已高達243件，較去年同期增加37.5％，起火原因多以電器火災，其次為遺留火種與炊事不慎；花蓮縣消防局替許多弱勢住宅安裝「住宅用火警報器」外，透過加強宣導喚起民眾消防安全意識，維護公共安全。

花縣消防局今舉辦誓師防災大會，縣府各局處首長、13鄉鎮市長及各國中小校長、義消大隊等單位與會。消防局也於會中公布今年及去年同期火警數據，今年1月至9月10日，共計發生243件火警，去年同期則180件，且今年死亡人數增1人、受傷人數多15人，財損金額也較去年增加1千多萬元。

消防局長林文瑞表示，近期因用電量激增，火警事件多，今年比去年同期件數增加許多，起火主因除森林田野燃燒雜草垃圾外，就屬電器因素起火最多，且多集中在建築物內起火，高達110件，較去年增加30件。

縣長徐榛蔚指出，縣內2012至2016年間住宅火警造成18人喪命，起火戶主要為低收入戶、獨居老人及身心障礙人士等弱勢族群住戶，縣府2017年開始針對弱勢推動防火宣導，去年更全面為低收及獨居老人住戶完成住警器安裝作業，截至目前全縣安裝率已達57％。

徐榛蔚表示，今年火警件數雖多，但近年積極宣導消防安全設備住警器的設置，能即早偵知火災發生，替民眾爭取更多應變及避難逃生的時間，居家防火措施有大幅改善，傷亡比例降至最低。

徐說，未來目標完成全縣每個家戶都要安裝住警器，縣府補助1顆住警器只是協助政策推廣，若要讓居家消防安全無死角，仍需依靠住戶自行添購設置，且「要裝，就要裝對位置」，寢室外的樓梯、廚房及走廊都是重要安裝處，盼透過誓師大會，向下扎根教育宣導，強化消防安全觀念。

(中時 )