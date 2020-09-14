台南市警局為遏止酒駕悲劇一再上演，施鐵腕強力取締酒駕，今年至7月已取締4035件，較去年同期增加282件，酒駕傷亡也減少15人，但仍有高達228人因酒駕肇事傷亡，昨天更傳出酒駕致1死2幼童重傷的不幸事件，讓警方決定從今天起連續3天強力取締。

市警局表示，酒駕如同不定時炸彈，危害其他無辜用路人，警方對此提出嚴厲譴責；為遏止酒駕歪風，市警局也規畫酒駕强力取締專案，從14日起將連續3天執行全市擴大防制酒後駕車取締專案勤務，展現「酒後駕車零容忍」的嚴正決心，呼籲駕駛人不要心存僥倖，酒後應選擇代駕或指定駕駛，保護自身也保障其他用路人的安全。

警方還說，立法院在去年3月26日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，加重酒駕處罰的規定也在去年7月1日上路，但13日晚間仍有駕駛人忽略酒後駕車嚴重性，在永康區台39線路口造成1死2幼童重傷的重大事故，令人深感痛心。

警方強調，取締酒駕一向是警方的執法重點，據統計，全市今年1至7月交通事故傷亡人數較去年同期減少6277人、降幅19.3％；其中取締酒駕4035件，較去年同期增加282件、增幅6％，「酒駕」傷亡也減少15人，但仍有高達228人因酒駕肇事傷亡，顯示仍有駕駛人心存僥倖。

市警局長詹永茂表示，酒駕肇事往往非死即傷，造成無數家庭破碎，駕駛人也因背負沈重的刑民事責任悔不當初，警方為有效降低交通傷亡事故，將持續去年8月1日起的闖紅燈、超速及路口安全等多項强力執法作為，對酒後駕車嚴加取締，杜絕民眾違法酒駕僥倖心態。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障

(中時 )