觀光局14日修正「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」並公告表示，9月30日前維持業者每房每日補助1,200元，考量國際疫情及預算能有效延長運用，自10月1日～12月31日，每房每日補助降為800元。且入住對象限定是本國籍或持永久居留證的居家檢疫者及居家隔離者。

觀光局說，為鼓勵合法旅宿業者加入防疫旅館行列，今年4月起編列防疫旅館補助經費，4～6月每房每日補助1,000元，7～8月增為1,200元，惟8月底經費用完。

觀光局說，考量國際疫情未見緩和，仍有防疫旅宿需求，配合中央防疫政策，因此延長獎助期間至12月31日止，並將溯及9月1日生效。觀光局說明，這次要點修正重點主要為9月30日前維持每房每日補助1,200元，另配合政府防疫政策，並考量國際疫情及預算能有效延長運用，自10月1日起至12月31日止，每房每日補助800元；並自10月1日起，僅補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿。

觀光局說，為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，已在臺灣旅宿網建置「防疫旅宿」專區。旅宿業者若自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。目前防疫旅宿的房間數已逾12,000間房，入住率約7成，各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來有入住需求之居家檢疫者及居家隔離者。

(工商 )