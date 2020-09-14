為協助台灣業者突破疫情限制，由外貿協會與電電公會聯手打造的台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）及台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）14日宣佈，今年將與電路板、雷射、光電產業五合一生態系展，首度採用線上線下OMO虛實整合的創新模式，將於10月21日到23日於南港展覽館1館登場。

預計將透過近30場線上活動及逾百場線上採洽會，提供全球買主與媒體全新體驗，協助參展廠商迎擊疫情，拓銷國內外市場。

TAITRONICS及AIoT Taiwan在疫情下仍獲業界強力支持參展，並設立8大主題館，展區涵蓋關鍵電子零組件、儀器儀表、電池及電源供應器、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明等。為使不克前來的國外買主能有親臨展場的感受，展期間，將由仁寶電腦領軍，與固緯電子、南京資訊、致茂電子、凌群電腦、康舒科技、菲凡能源及台灣羅德史瓦茲等廠商展開系列線上產品發表。

此外，展場內設置的專業直播團隊，將以買主視角採訪參展廠商，讓線上國際買主獲得第一手最新資訊。每年展期的重頭戲之一「採購洽談會」，亦將運用虛擬會議室，讓參展廠商突破時空地域限制，與國際買主進行1對1洽商，爭取國際訂單商機不間斷。

貿協指出，此次TAITRONICS及AIoT Taiwan首度與「台灣電路板產業國際展」（TPCA Show）、「台灣國際雷射展」（Laser & Photonics Taiwan）及「台北國際光電週」（OPTO Taiwan）以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式擴大展出，串聯電子業界、跨域結合呈現完整電子製造產業，強化廠商參展效果及曝光效益，搶進5G時代新商機。

(工商 )