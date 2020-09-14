健亞生技(4130)旗下轉投資的浩宇生醫執行中的一項臨床試驗，「聚焦式超音波開啟血腦屏障合併癌思停(Avastin○R)復發腦瘤治療」，於本月10日獲美國聚焦式超音波協會(Focused Ultrasound Foundation，FUSF)報導了試驗的最新進展，報導中這項在八月於林口長庚起跑的試驗，首位受試者已在六週間進行了三次血腦屏障開啟合併癌思停治療，核磁及正子造影顯示血腦屏障開啟與腫瘤狀況穩定，且無不良反應發生，將持續治療及追蹤至病況惡化或9個月試驗期結束。

FUSF長期致力於推動聚焦式超音波醫療產業的發展，過去幾年間積極協助浩宇與國際聚焦式超音波產業社群交流，並提供經費補助這項新穎的非侵入式大分子藥物傳輸試驗，看好其可應用於泛抗體、抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate，ADC）、細胞治療等大分子傳輸用途；FUSF協會主席Neal F. Kassell醫師表示，這項可反覆開啟血腦屏障的創新醫材，將加速缺少有效治療方法的腦瘤及神經退化性疾病（包括帕金森氏症、阿茲海默症、漸凍人症等），開發出新的治療方式，造福廣大的病患族群。

另外浩宇與史丹福大學醫師團隊亦於七月底時與美國食品藥物管制局（Food and Drug Administration，FDA）舉行了送件前審查視訊會議，就同款「聚焦式超音波開啟血腦屏障合併癌思停（Avastin○R）治療」之復發腦瘤臨床試驗，與FDA就試驗設計、已有確效及驗證報告等環節進行溝通，會議順利完成並已接獲FDA的會議記錄回函，浩宇團隊已著手準備送件文件，希望於年底前完成送件申請，明年上半年開啟史丹福的臨床試驗。

浩宇總經理龍震宇博士表示，透過這項試驗除了可推動浩宇產品開發進入療效驗證階段，亦將挑戰執行美國臨床試驗，透過浩宇的創新產品力與執行力，串連美國合作網絡以尋求授權機會，協助浩宇競逐世界的舞台。

(時報資訊)