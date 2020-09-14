樂天桃猿語中信兄弟的本壘改判裁決爭議，延燒到公視台語台，9月10日公視台語台在「看臉書學台語」單元引用當時中職最熱門的爭議，發布「球是圓的」貼文，讓樂天桃猿認為挾媒體資源影射聯盟球團不公、抹煞球團對於經營棒球的努力，稍早公視台語台發文正式向樂天桃猿球團致歉。

公視台語台全文如下：

針對公視台語台FB粉絲專頁「看臉書學台語」貼文「球是圓的」引起爭議一事，台語台謹向樂天球團( Rakuten Monkeys )與球迷深深致上歉意。

1、「#看臉書學台語」單元，常藉網路上大家關心的議題，以台語文來形容，讓更多人認識台語。小編因為該球的判決在網路上引發爭議，因此才有「球是圓的」貼文的發想。

2、台語台粉專的貼文，可能會讓網友覺得這個球的裁判結果對猿隊有利，但並沒有涉及「球團收買裁判」的言論，不過，台語台在發現貼文（11日上架）引起爭議之後，上週末（12日）已從粉專下架。

3、台語台並無抹殺運動員及球團努力之意，台語台對於台灣棒球的推動，也願意貢獻心力，包括連兩年轉播較少受關注的基層少棒比賽等，我們當然不希望為棒球努力的運動員或球團受到傷害。

4、公視台語台遵循公視一貫的公正客觀立場，追求製作優質的內容，在網路發展的全新領域，也以同樣原則自我要求，對於此次爭議，台語台也會檢討改進，避免不必要的傷害。

(中時 )