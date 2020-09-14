侯友宜在雙連社福基金會總幹事蔡恩典（左）的解說下，參觀到宅沐浴車為長照失能的長輩服務。（許哲瑗攝）

新北市幅員遼闊，市府推動街友洗澡車、早療專車、玩具車等24行動專車，定期駛入偏鄉提供服務，社會局14日在市府1樓舉辦另類車展，集結8台新北行動專車，介紹新北各式行動服務；市長侯友宜出席表示，新北市共252輛行動專車，盼讓民眾不用出遠門，也能得到專業照顧。

今車展記者會在市府東側廣場登場，展示行動玩具車、老人文康車、惜食分享車、早療行動車、街友洗澡車、到宅沐浴車、星兒行動咖啡車等8種特色服務專車，由服務單位扮演Show Girl介紹車輛功能。

「藉由車輛移動特性，巡迴偏鄉更方便！」侯友宜指出，新北市城鄉差距大，偏鄉交通不便，仰賴更具行動力的服務方式，新北透過募集車輛、整合專業資源，提供24種類型的行動專車服務，服務人次超過183萬，像是老人文康車、行動圖書館使用率頻繁，地政專車、水保專車則讓民眾申辦過程更方便。

侯友宜說，政府經費有限，但民力無窮，透過社會局「好日子愛心大平台」的媒合，新北平均每年可募到60輛行動專車，用巡迴走動的模式，將多元的服務帶入大街小巷，每一輛車都是「為愛走天涯」，將資源即時送給需要的族群。

新北市社會局長張錦麗介紹，2015年開辦的玩具行動車，除了提供玩具、繪本外，車上還規畫哺乳室、電視牆、小型舞台等設備，不論大人小孩都可用，每年出動超過180場次，有時搭配老人文康車和早療專車齊出動，服務更到位；街友洗澡車定期巡迴各大街友聚集熱點，除了有沐浴空間外，也提供餐食、醫療等服務，成效也不錯。

(中時 )