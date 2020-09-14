2017年「反勞基法修惡大遊行」，協助陳抗民眾的丁穩勝等3名律師不滿被警方載到郊區「丟包」，自訴台北市警局長陳嘉昌、時任中正一分局長廖材楨、時任介壽路派出所長蔡漢政妨害自由。台北地院認為，警方執法手段並無不妥，今判3人無罪，可上訴。

判決理由指出，抗議群眾超過集會時間，經警方舉牌後仍一直變換地點聚集，足認有危害秩序情事，丁穩勝等3人雖表明律師身份要求離開，並請群眾留在圈內等待，但因律師沒有約束群眾的權力或能力，依當時情況，若單獨讓律師離開，恐引發群眾不滿，甚至趁機突破警方人牆，故認為警方連同律師圈圍管制，手段並無不妥。

全案源於2017年12月23日的「反勞基法修惡大遊行」，因申請的集會時間已超過，群眾仍未散去，持續與警方「打游擊」長達6小時，最後遭警方圈圍逮捕。丁穩勝、陳又新、李菁琪等律師得知此事，深夜趕往現場，希望協助民眾與警方溝通、陪偵，卻被強制載往大湖公園等郊區「丟包」。

3人事後對陳嘉昌、廖材楨、蔡漢政自訴妨害自由，北院開庭辯論時，他們表示公民是警察的「老闆」，警方應保障公民行使合法權利，卻在無法確認有何違法或危險的情況下圈圍群眾，有悖於「排除危害」的目的，顯不適當。自訴是希望讓警察職權更清楚，雖然希望法院判決有罪，但願意替警求情、從輕量刑。

陳嘉昌3人的辯護律師則說，群眾「游擊式」流竄，持續佔據道路、推擠員警，採用圈圍管制並無重大瑕疵，除非有積極犯罪證據，否則應只有行政責任，「人民是警察的老闆」是階級傳統思想，事實上警察是人民保母，彼此沒有仇恨，不會針對性執法，心中只有維護公共秩序。

(中時 )