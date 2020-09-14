殘障人士即使幸運抽中公益彩券經銷商資格，要從完全不懂到可以銷售彩券支撐生計，其背後都有一段不為人知辛苦的過程，台灣彩券業務代表陳君帆即因幫助一位聽障業者翻轉人生故事獲得1111人力銀行舉辦之「金融／工商類」「2020年最感人工作貢獻獎」的首獎。

陳君帆在14日獲獎時即提到，其實台灣彩券每一位業務代工作是相同的，工作內容也是辛苦的，只是代表台灣彩券業務代表出來領獎而已，他將此份榮耀獻給一起打拼的台彩同仁們！

彩券經銷商張毓鑛是一位聽障人士且背負著家庭經濟重擔，抽中經銷商資格當時，張毓鑛不但要照顧有精神疾病的弟弟、患有憂鬱症的妹妹，當時他的媽媽也得到肺腺癌三期。

陳君帆表示，張毓鑛之前因為聽障，抽中彩券經銷商資格前，原從事工作並不太需要戴助聽器，因此，在剛開始銷售彩券時，也不習慣帶助聽器，導致和上門買彩券的客戶有些溝通上的障礙。加上原先店面地點不佳，使得張毓鑛剛開始每個月業績只有十餘萬元，扣除租金後，辛苦經銷後仍是虧損，因此，張毓鑛晚上必須要再兼職其他工作如修補道路坑洞的臨時工以彌補虧損。

陳君帆說，張毓鑛雖很用心想經營彩券但卻不得其門而入，於是他花了更多時間輔導，當時他常常經過張毓鑛的店面發現其店面雖然車潮多但並沒有人流，因此，他透過協助換店面改善經營方式，扭轉彩券行生意，才讓張毓鑛可以透過銷售彩券靠撐起整個家庭生計。

光是轉換店面曾一度讓張毓鑛有些掙扎。陳君帆表示，當時建議張毓鑛從八德路的店面移轉到大直北安路店面時，由於租金是原先的一倍，一度讓張毓鑛有疑慮，但最後張毓鑛和家人商量之後還是搬遷，移到新店面之後，重新指導他所有開店流程及銷售相關技巧。

陳君帆說，因張毓鑛是聽障人士，所以請他一定要戴上助聽器，並在店裡貼出「我有重聽，請大家多多包涵」的醒目的告示，讓投注客人可以多包涵。這一番大改變讓張毓鑛業績出現明顯成長，從之前每個月銷售約只有十萬多元到月銷售來到七、八十萬元甚至百萬元以上，大大改善了張毓鑛家庭生計。

(工商 )