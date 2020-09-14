一人一生限購二張的小額終老保單，銷售從成長轉衰退，為了因應超高齡社會來臨，保險局提出刺激買氣三建議方案，即透過網路投保銷售小額終老保單、異業合作宣傳活動、提供員工優惠投保價的企業專案，來主打「趁早投保」、「小額可負擔的保費」，提升投保率。

小額終老保單即單純死亡險，可附加醫療保障，因為是半政策性保單，希望拉高國人平均保額，為最後一哩路先準備資金，不造成子女的經濟負擔，保單責任準備利率會比一般新台幣保單高2碼（1碼等於0.25百分點），且附加費用率最高不能逾10％，保費相對便宜，所以一人一生原本只能投保一張，最高保額30萬元，去年7月才增加到二張，最高保額50萬元。

據保險局統計，增加保額後，去年下半年小額終老保單件數比上半年成長117.8％，半年就賣5.76萬件，保費近9.7億元，成長126.3％；但今年上半年因受新冠肺炎影響，件數僅3.5萬件，雖仍比去年上半年成長，但比起下半年衰退39％，保費亦比去年下半年減少近32％，僅約6.6億元。

保險局分析，小額終老有效契約去年下半年成長率11％，今年上半年只剩下5.6％；同時，男性在40歲之前投保小額終老保單的人數，占所有投保小額終老男性人數的39.4％，同年齡女性則只有30.4％，女性投保主要集中在50歲以後，占全體女性投保率的57.77％，即便70歲以上都還有12％以上投保占率。

也就是年輕男性投保率比年輕女性高，不乏是媽媽、老婆替兒子、老公安排保單，年長女性則因平均餘命比男性長，所以會自己安排身後事的費用。

但保險局也坦言，似乎「想買的都買了」，到今年6月底，小額終老有效契約近53萬張，即投保率已逾2％，如何再刺激投保率，尤其是拉高年輕女性及中老年男性的投保率，用小額終老來因應超高齡社會的部分問題。

保險局建議，可以用網路投保銷售保費相對便宜的小額終老保單，亦可用異業合作的宣傳活動，去推廣趁年輕投保、小額且可負擔的保費，亦可以與企業合作，提供企業員工優惠保費等，再次提高投保率。

(工商 )