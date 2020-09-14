台南市議會第4次定期會第1次程序委員會14日確定從9月24日至12月2日召開本屆第4次定期會，在為期70日的會期中，將進行市政總質詢、各部門工作報告以及聯席審查本市110年度總預算等議程。

第4次定期會第1次程序委員會下午在市議會召開，會議由議長郭信良主持，副議長林炳利及議員王家貞、蔡育輝、趙昆原、邱莉莉、呂維胤、吳通龍等程序委員均出席，市府由副市長許育典、秘書長方進呈及民政局長顏振標等代表列席。

此次程委會主要討論議事日程表草案，會中確定從9月24日起召開第4次定期會。在議程調整方面，程委會通過「學甲區爐渣掩埋案」專案報告時間，由半日改為全日，並於10月23日下午新增「臺南市國土計畫」規畫方案專案報告議程；此外，經濟發展局的業務報告，也將包含台南市工商發展投資策進會。

第4次定期會議程草案摘要如下：9月24日開幕、程序委員會審定結果報告、市長施政總報告、三讀議案第一讀會等；9月25日、9月28至10月13日、10月19至20日各部門業務報告及質詢；10月21至11月23日（上午）市政總質詢（含自由發言）；10月14日「學甲區爐渣掩埋案」專案報告；10月23日（下午）「臺南市國土計畫」規畫方案專案報告；10月22日、10月26日（下午）、11月24、25日（上午）聯席審查議案；10月28日（下午）三讀議案第一讀會、「學甲區爐渣掩埋案專案調查小組」報告等；10月29日（下午）聽取110年度台南市總預算暨附屬單位預算案編製情形；10月29至11月24日（下午）聯席審查110年度台南市總預算暨附屬單位預算案；12月1日三讀議案第二、三讀會等；12月2日三讀議案第二、三讀會、閉會等。

(中時 )