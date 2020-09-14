教士隊今（14）日在聖地牙哥主場與巨人隊雙重賽，首場克萊文傑完投7局送出7K，有1次四壞球，只被擊出2支安打，終場教士隊以6比0勝巨人，克萊文傑拿下今年首場完封勝，戰績3勝2敗、自責分率3.10。他是在8月底從印地安人隊轉來，對於教士的先發投手戰力幫助不小。

雙重賽第2場教士、巨人以1比1平手，纏鬥到5局下，教士隊靠著2次四壞球，加上普洛法、馬恰多的一壘安打攻下2分，以3比1領先至終場，再下一城。

教士隊最近拿下7連勝，連贏對戰洛磯、巨人隊這2個系列賽，戰績31勝17敗，在國家聯盟西區只落後道奇隊2.5場勝差。道奇今日以8比1大勝太空人隊，開路先鋒貝茲在第5局下揮出本季第15轟，是1支2分炮，把比數拉開到5比0，勝負已無懸念。

道奇本季戰績33勝14敗，領先教士2.5場勝差，兩隊的戰績在大聯盟30隊中排名第1、第2，今天起要在聖地牙哥進行3連戰，對於國聯西區的排名可能產生影響。道奇從2013年起在國聯西區7連霸，今年的目標是8連霸，如今開始感受到教士隊的威脅。

(中時 )