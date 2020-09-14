前總統府發言人丁允恭案因劈腿多女等性醜聞，事發至今風波也延燒到前高雄市長陳菊。國民黨台北市議員鍾沛君今再度爆料，陳菊2016年赴日賑災考察卻慶生，卻壓新聞不准記者出，讓人難以置信。對此，有粉專認為，若反對黨不知打民進黨什麼，盯著她打就對了。

鍾沛君今(14日)在臉書貼文評論「誰讓丁允恭藉勢借端」後，陳菊愛將高雄市前祕書處長陳瓊華隨即發出一張鍾不知情被拍下的照片，當時鍾沛君以記者身分，出差日本採訪台灣愛心捐贈慰問地震後的熊本縣市，陳瓊華在文末加註「不要拿天災當舞台」。

鍾沛君並爆料當年菊市府壓新聞的手法，2016年，陳菊市長赴日出訪進行為期三天的賑災考察，她從得知要隨行採訪開始，不斷聯繫時任新聞局長的丁允恭，想知道行程規劃，但丁局長要不是沒接也不回，要嘛叫她問別人，或得到跳針似的重覆答案。

鍾佩君當時完全不知道具體採訪行程就這樣登機了，她和攝影非常焦慮，擔心新聞版面會開天窗，而當晚採訪完，她和攝影終於能放心扒幾口飯，但突然全場熄燈，忽然眾人齊聲高唱生日快樂，一個鋪上百顆紅豔豔草莓、「陳菊畫像」的豪華蛋糕被推出來，台上髮色斑白的蒲島知事，突顯壽星陳菊的神采奕奕。 鍾強調，「既然現在已貴為監察院長辦公室主任的陳前處長要考古，那就談談，誰在熊本賑災出訪大肆慶生，還不准記者發新聞」。

對此，臉書粉專「逆風的烏鴉」，今在臉書貼文表示，他不認為這件事對陳菊的權位有甚麼影響。但陳瓊華的作法，印證了一件事就是「陳菊的人馬已經不在意外界觀感、且不需要思考危機處理問題，才會不假思索的這麼做」。

陳瓊華的回擊和被打臉，讓這件事持續在網路上發酵。然後可想而知，將來監察院查不查、怎麼查丁案，也會一直是大家關注的焦點。只能說，如果反對黨不知道要打民進黨什麼，盯著陳菊打就對了。

臉書粉專「逆風的烏鴉」貼文。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)