俄羅斯與印度合作的「布拉莫斯」(BrahMos)超音速反艦飛彈，具有3馬赫的極速以及500公里射程的性能。研發團隊又將展開新的計畫，將要把布拉莫斯飛彈改成空對空的性能，可擊落空中預警機(AWACS )，希望在2024年前完成。

俄國衛星網報導，1998年，俄羅斯與印度達成協議，將建立布拉莫斯合資企業，致力於研發高超音速導彈，並期望具有海軍、水下、岸基與空射型等多等衍伸。它的技術原型是俄羅斯的 P-800「寶石飛彈」。

經過多年的研改，布拉莫斯飛彈在2006年正式服役，是印度最主要的制海武器。由於這是印度少數研發成功的武器，儘管面對冠狀病毒大流行，仍然供不應求。自今年年初以來的6個月內，其訂單又增加到10億美元。

該集團下一個計畫，是將布莫斯用於摧毀主要的空中目標，也就是成為一種空對空飛彈。而以前的該型飛彈只能轟炸地面或海上目標。

這可能可以視為俄羅斯與印度正在開發長程高速空對空飛彈的開端，目前國際上唯一的長程空對空飛彈，是歐洲聯合開發的「流星飛彈」(Meteor BVRAAM)，流星飛彈採用衝壓引擎，由機身中間的進氣口吸入空氣，然後與燃料混合而噴出。俄印合作的布拉莫斯飛彈，也是衝壓引擎為動力，所以原理上類似。

(中時新聞網)