台南市政府環保局要求明祥馨公司，須在180天內完成農地掩埋爐渣的清理工作，該區塊緊鄰2015年間該公司遭查獲違反廢棄物清理法、區域計畫法的農地，多位市議員質疑掩埋爐渣的地點可能還有更多。（莊曜聰攝）

台南市市議會審查小組14日前往學甲區現勘明祥馨公司處理農地演爐渣的處理狀況，有議員質疑掩埋物雖經檢測重金屬、戴奧辛未超標，但環保局未提供相關資料，也未對鄰近農田做背景值抽測，汙染狀況仍不明。（莊曜聰攝）

「學甲區爐渣掩埋案專案調查小組」14日前往學甲區現勘並舉行座談會，超過20位市議員出席。（莊曜聰攝）

台南學甲明祥馨公司爐渣土埋農田爭議方興未艾，台南市議會建設委員會成立專案小組，14日到明祥馨位於工業區的堆置場及違規掩埋爐渣的農地現勘，市議員林燕祝則當場提出質疑，要求環保局主動調查周邊土地，多位議員也要求環保局提供檢測數據，並對周邊農地做背景調查，確定有無遭受汙染，蔡淑惠則希望能早日有個結果，不然在持續渲染下，若影響學甲農產品銷路，苦的還是農民。

爐渣事件沸沸揚揚，地方民代也無法置身事外，台南市議會日前在第3屆第5次臨時會開幕當天，大會就做成決議成立「學甲區爐渣掩埋案專案調查小組」，要求市府及相關單位給個交代，14日的第1次會就前往學甲現勘，有超過20位市議員出席，各黨派都有，相當踴躍。

一行人先前往被傳出地底下回填爐渣再出售蓋廠房的學甲工業區集合，再到明祥馨的級配堆置場及違法掩埋爐渣的農地，最後再回到區公所舉行座談會，座談會時發言踴躍，但因意見相左，擔任主席的國民黨籍市議員李文俊還跟同黨議員發生口角。

無黨籍市議員陳昆和指出，掩埋爐渣範圍大，但檢測點太少，而檢驗結果重金屬、戴奧辛雖沒有超標，但不表示周邊農地就沒受到汙染，要求環保局做背景調查並提供數據；國民黨籍市議員林燕祝質疑，現在發生問題的農田跟2015年出狀況的農田比鄰，都登記在同1人名下，且附近還有其他農地，應該要主動啟動調查。

環保局則強調均依法辦理，並無袒護、掩護業者情事，對地檢署偵辦案件、專案小組調查都會主動配合；專案小組也做成決議，並請市府在第3屆第4次定期會「學甲區爐渣掩埋案」專案報告中提出完整說明。

(中時 )