全球股市近期因獲利了結壓力而出現修正，但在美國公債殖利率回落及新興美元主權債信用利差持續收斂帶動下，新興市場美元主權債指數強勁上漲。

投信法人表示，回顧過去幾次重大風險事件，當新興美元主權債從低點開始反彈，就算錯失前5個月漲幅再

進場，接下來1年及2年的漲幅平均仍達雙位數；新冠疫情使所有資產在今年3月全面下殺，並在3月底觸底反彈，即使過去5個月新興美元主權債已上漲逾25％，但現在進場仍有不錯的成長空間。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，就基本面而言，目前經濟已有復甦跡象，歐美疫苗研發朝正向發展、大宗商品價格也隨著景氣好轉回溫，基本面正漸入佳境。觀察技術面，各國量化寬鬆政策下，資金持續流入新興債，特別是目前全球負殖利率規模激增達16.2兆美元，市場追求收益下，對新興債的需求只增不減。

從價值面分析，新興美元主權債目前利差仍有400個基本點以上，距離長期平均300～350個基本點仍有不錯的收斂空間。整體而言，持續看好新興美元主權債的長多格局。

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