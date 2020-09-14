長照實物給付保單，「龜速」成長。國泰人壽自2019年9月推出首張實物給付型長照保單，到今年即將滿一年，但實銷量約1,100張，國壽表示，主要是市場仍在「啟蒙」階段，要花比較多時間推廣，9月國壽再增加一張實物給付長照終身型保單，希望能提高市場接受度。

目前實物給付型長照保單只有國壽一家推出，一開始是「定期型」，即保障10年，今年3月再推出專門針對失智型長照的實物給付保單，但最高也只承保到85歲，9月推出第三款，可保障終身，到99歲期滿。

若保戶在保障期間發生需要長期照護的事實，則保單會先給付一筆1.02倍「年應繳保費總額」，作為長照復建金，之後保戶可以在每月保額內，選擇要實物給付，即由國壽合作的機構，提供保戶自選的長照服務，如備餐、餵食、翻身、失智照護、重度癌症照護等，保戶也還是可以選擇領取現金，自己尋找長照服務，最多可領192個月，即16年的長照保險金。

國壽引用保險局的2020年上半年長照險關鍵數據，男性、女性主要投保年齡相差將近10歲差距，男性主要集中在20歲至39歲投保，女性則是30歲至49歲，原因可能在女性多半會在成為母親後，覺得責任加重，才開始考慮投保長照險。國壽表示不論男性、女性都應趁早在年紀輕時投保長照險，才能享有較低費率、高CP值的保障效果。

近期國發會表示，台灣高齡化程度持續加速，總人口預估將在2020年開始轉為負成長，且預估將於在2025年進入超高齡社會，即老年人口占總人口比率超過20％，國壽提醒，這些數據顯示，高齡照護問題已刻不容緩。

國壽表示，實物給付型長照終身險有三大特色，一是若發生長照情況時，不用著急，保單已安排可提供服務的長照機構，目前國壽合作的是中化銀髮事業，但主要是雙北市、台中市及高雄市。

二是兩種給付方式，有一次性給付1.02倍應繳保費總額，可用來購置長照輔具等，及按年給付的長照保險金，可轉嫁長照風險。

三是用不到亦可領回1.02倍應總保費總額，即保本型保單。

由於實物給付型保單仍在發展初期，再加上長照險投保率也仍在個位數，所以實物給付長照險目前成長龜速，國壽強調仍在推展階段。

(工商 )