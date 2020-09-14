開放美豬牛 蘇貞昌：台灣豬肉可以外銷 17:442020/09/14 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對國民黨團要求，總統蔡英文赴立法院對開放美豬、美牛，進行國情報告。行政院長蘇貞昌指出，總統到立法院有相關機制，政府都予以尊重。 而國民黨質疑，開放美豬能換到什麼？蘇貞昌表示，周邊的競爭國家都開放，台灣如果還持續故步自封，那就像綁著一隻手跟競爭國競爭，那我們走不出去，也沒有辦法拚經濟。同時台灣口蹄疫拔針已經成功，豬肉就可以外銷，卻不准人家來等等，也都說不過去。無論怎麼樣，政府都以保護國人健康為第一，以科學的證據、國際的標準為基準，並且一定明白標示供國人選擇，政府一定會嚴格把關。 (工商 ) #蘇貞昌 #外銷 #開放美豬 #立法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中登小巨蛋開唱 蘇貞昌稱羨：被政治耽誤的歌手 10:162020/09/14 生活 海峽論壇王金平遭辱 蘇揆：還去的話國人印象可想而知 10:032020/09/14 政治 台灣逆風高飛 政院：盼不分黨派一起打拚 17:562020/09/14 財經 全民健保滿意度9成 蘇貞昌：其他施政要以此為標竿 12:582020/09/14 政治 反萊豬公投 藍喊民意將反撲 04:102020/09/14 政治要聞 美豬將來台 名嘴揭關鍵去處！主婦崩潰 09:412020/09/14 生活 瘦肉精美豬攻台 前農委會主委陳保基：美國內臟進口最多 12:192020/09/14 政治 全台瘋搶機電業者 發包成難題 04:102020/09/14 地方新聞 《產業》逾500萬人使用健康存摺 蘇貞昌：作為政策推動標竿 15:572020/09/14 財經 陳時中選北市長？蘇揆：他做啥都大熱門 10:412020/09/14 政治 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 三星傳擊敗台積電 奪高通旗艦晶片全訂單 - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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