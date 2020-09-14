針對國民黨團要求，總統蔡英文赴立法院對開放美豬、美牛，進行國情報告。行政院長蘇貞昌指出，總統到立法院有相關機制，政府都予以尊重。

而國民黨質疑，開放美豬能換到什麼？蘇貞昌表示，周邊的競爭國家都開放，台灣如果還持續故步自封，那就像綁著一隻手跟競爭國競爭，那我們走不出去，也沒有辦法拚經濟。同時台灣口蹄疫拔針已經成功，豬肉就可以外銷，卻不准人家來等等，也都說不過去。無論怎麼樣，政府都以保護國人健康為第一，以科學的證據、國際的標準為基準，並且一定明白標示供國人選擇，政府一定會嚴格把關。

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