倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日震盪走高，上漲111.87點，漲幅0.88％，收在12,787.82點；櫃買指數亦收紅，上揚1.58點，漲幅0.96％，以165.75點作收；三大法人方面，外資續買95.81億元，投信續賣3.67億元，自營商轉買4.7億元，惟外資於台指期買回271口多單，累計淨多單部位為29,605口，心態轉趨謹慎中性偏多。

儘管美股上周表現不盡理想，那斯達克指數周跌幅達4.1％，創3月以來單周最大跌幅，標普500指數亦為6月以來最糟一周，費半指數與道瓊指數上周跌幅也分別高達3.57％及1.7％。造成主因除美股累積漲幅已大，中美兩強科技戰、台海與南海間爭奪戰不斷、特斯拉未能列入標普500指數成份股等利空，皆導致市場失望性賣壓出籠，引爆巨大漣漪效應。

台股方面，除權值股台積電穩步盤堅，帶領加權指數14日向上挑戰前高，一舉站上10日均線及月線外，世芯-KY、晶心科、立積、東碩、曜越、圓剛、聰泰、圓展等先前大幅度回檔的個股14日強勢上漲，加上驊宏資、鈦昇、松翰、第一銅等低價、低基期轉機股亦亮燈漲停再創新高，顯見市場人氣尚在，後市多頭格局並無改變。

個股方面，本周納入投資組合的巨騰-DR，受惠大陸廠恢復運作，營運看俏，隨基本面、籌碼面及技術面均處於有利位置，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )