證券分析師葉良超表示，美股四大指數11日漲跌互見，道瓊指數上漲0.48％，以27,665點作收；那斯達克指數則下跌0.6％，收在10,853點。外傳日本軟銀將改變其期權交易策略，遭市場解讀成引發科技股下跌主因，然整體而言，美國科技股11日回檔應為頸線反壓所致。

總體經濟方面，美國消費者物價指數（CPI）年增率自5月份起持續回升，8月上升至1.3％，經濟狀況具回升契機。以技術面角度，美股、台股整體多市架構相當穩固，大盤14日更再度彈升，逼近前高位置，預估短期之內有望再次挑戰高點。

此外，美國總統川普為鞏固總統大選選情，企圖降低新冠疫情造成的衝擊，近期一再表示疫情已趨緩，卻遭美國疾病管制與預防中心（CDC）反駁，而接下來二個月時間，市場關注焦點將移至美國總統大選議題上，投資人可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的福懋，目前股價位居低檔起步階段，預估上檔仍具表現空間。

(工商 )