逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:422020/09/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股歷經一個半月的高檔震盪，14日由電子類股領軍拉抬，終場上漲111點，以12,787點作收。整場走勢呈現開平走高，同時一舉突破近期的整理平台，雖量能出現萎縮，但只要明後兩日補量，技術面就不會出現價量背離的疑慮。 個股方面，本周納入投資組合的東和鋼鐵，受惠鋼筋需求成長，帶動價格上揚，外資與投信持續買超，後市偏多看待。 (工商 ) #華冠 #東和鋼鐵 #投顧分析師 #丁彥 #量能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:422020/09/14 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:422020/09/14 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:422020/09/14 財經 《熱門族群》測試介面族群回神 雍智攻頂、精測站回700元 12:332020/09/14 財經 《晨間解盤》高價股止跌 業績股拚反彈(倫元投顧提供) 09:092020/09/14 財經 瑞昱迎轉單 Q4淡季不淡 04:102020/09/14 證券．權證 《晨間解盤》慎防持股過高(日盛投顧提供) 09:082020/09/14 財經 十大熱門偷情地點 摩鐵居冠 04:102020/09/14 地方新聞 美股拋售近尾聲 華爾街分析師警告：大選是變數 15:472020/09/14 財經 《國際金融》輝達報喜 道指期漲逾200點 09:262020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 死敵接連奪高通5G 台積電仍握5奈米最強訂單應戰 - 財經 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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