華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股歷經一個半月的高檔震盪，14日由電子類股領軍拉抬，終場上漲111點，以12,787點作收。整場走勢呈現開平走高，同時一舉突破近期的整理平台，雖量能出現萎縮，但只要明後兩日補量，技術面就不會出現價量背離的疑慮。

個股方面，本周納入投資組合的東和鋼鐵，受惠鋼筋需求成長，帶動價格上揚，外資與投信持續買超，後市偏多看待。

(工商 )