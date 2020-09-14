5G時代來臨，帶動高階小型化、高頻及寬溫化石英元件供不應求，石英元件廠—晶技(3042)加速擴產腳步，繼今年新增約20%的產能，明年第1季將再增加4條新產線，隨著新產能陸續到位，且高階石英元件持續供不應求，晶技董事長林萬興表示，5G帶動高階零組件進入產業甜蜜點，明年營運會比今年好，審慎樂觀看待未來營運，預估未來兩年可以重現2012年3G轉換4G的營運高峰榮景。

晶技今天下午舉行法說會，由林萬興親自主持，林萬興表示，石英元件核心技術在晶片設計，5G商轉為產業帶來改變，搭配WiFi 6滲透率提升，5G裝置功能愈來愈強，致使如：手持產品電池消耗很大，因此零組件必須微小化、低抗阻及低耗電，石英元件不僅小型化，亦需要更高頻及寬溫化，而高溫對元件物理特性會有影響，無論是1612、1210或1008，每一個門檻都是挑戰，目前跨過這些門檻的石英元件廠商5個手指都數不完，這幾年公司投入大量資源在5G研發及製程改善，公司擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，相較於同業有較高的勝算。

目前小型化產品佔晶技營收比重約30%，預估明年佔比會更高。

針對法人關注華為新禁令生效後對公司營運的影響？林萬興表示，公司過去經營策略就是要拿下所有主要產業的主要客戶，無論是半導體IC設計廠、組裝廠、品牌廠，前3名的客戶都是晶技的客戶，華為事件一定有影響，但因同業競爭者擴產不及，目前小型化產品仍處於供不應求，品牌客戶消長對公司營運影響不大。

林萬興表示，中美貿易戰從關稅演變到科技戰，似乎在逼各產業選邊站，零組件行業比較有彈性，公司現在台灣平鎮廠區及大陸寧波及重慶兩個廠區，且產品沒有涉及美國技術含量問題，可以依客戶需求分配到各廠區供貨，中美貿易戰對公司而言算是安全過關。

儘管今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，晶技因提前部署，供應鏈在疫情爆發時就已準備到2月底，晶技大陸廠區在大陸延後復工期間仍正常生產，很多競爭者因為沒有準備到位，致使訂單湧入晶技，加上疫情之下居家生活及消費型態改變帶來很多剛性需求，讓晶技今年業績表現亮眼。

晶技8月合併營業收入為10.05億元，月增5%，年成長21%，創下單月歷史新高，公司自結8月稅前盈餘為1.67億元，月增5.1%，年成長87.6%，單月每股稅前盈餘為0.54元；累計前8月合併營業收入為66.37億元，年成長28.8%，稅前盈餘為10億395萬6000元，年成長142.5%，每股稅前盈餘為3.24元。

看好高階石英元件前景，晶技積極擴產，今年新增的9條自動化產線(平鎮廠增加約4到5條，寧波廠增加約3條及4條)於9月全數到位，新增約20%產能，公司明年第1季將再增加4條產線，初步規劃新產線將增加在寧波廠區，以因應市場需求。

(時報資訊)