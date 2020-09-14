繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）近期發布基於Ampere 架構的3款GeForce RTX 30系列繪圖處理器(GPU)，創GeForce產品線有史以來最大升級，獲得市場廣大迴響，市值不斷狂飆，最新消息指出，同意以400億美元(1.118兆元新台幣)買下日本軟銀旗下矽智財（IP）大廠安謀(ARM)，創下半導體業界史上最大收購案。

2016年軟銀以320億美元收購ARM，以2015年ARM年營收收15億美元估算，軟銀相當於是溢價21倍購入ARM的事業。這次NVIDIA以400億美元收購，等於軟銀獲利25％，有助緩解軟銀財務困境。NVIDIA在官網宣布，達成這份400億美元收購協議，包括215億美元NVIDIA股票，以及120億美元現金，現金部分包括簽約時應付的20億美元。

然而，有些半導體大廠與NVIDIA處與競爭關係，就有專家認為，與NVIDIA競爭的半導體大廠包括三星電子等，也採用ARM架構設計產品，NVIDIA產品成本大降，同時提高對手成本門檻，半導體業界勢必出現新一波競爭。

NVIDIA強調，會維持ARM開放授權商業模式，並利用NVIDIA技術擴充ARM的IP產品，此案也可以增加NVIDIA在非美國會計準則（non-GAAP）的毛利率及每股淨利。預估該收購案將耗費18個月，並經過美國、中國、英國以及歐盟核准才能放行。

陸美科技產業競爭，美國對大陸電信設備巨頭華為的半導體採購封殺令更在9月15日起生效，不僅連晶片供應來源、IC設計所使用的EDA工具都遭阻斷，若美國政府也把手伸進IP產品，將讓大陸行動裝置的處理器設計陷入困境。

據《香港經濟日報》報導，ARM目前有20%營業收入來自大陸市場，包括華為旗下海思半導體、天津飛騰等陸企，均以ARM的V8指令集授權來進行IC設計。由於ARM架構在整個市場市占率極高，超過90%處理器都採用ARM架構，就在這起收購案消息確定後，RISC-V指標股晶心科股價直奔漲停，根據今年上半年營收結構來看，由授權金、權利金與技術服務收入組成，最大銷售地區為台灣，約占4成，美國與大陸則是各占33％、21%，目前也有超過9成的研發資源投入RISC-V產品線。

由於IP市場遭到ARM壟斷，想要與對抗的RISC-V 生態近年來崛起，開源軟體應用也獲得大陸市場青睞。不只是台廠與美廠投入研發，大陸電商巨頭阿里巴巴旗下半導體企業「平頭哥」也致力開發RISC-V架構產品，華為也撥出部分資源投入研發，但陸企目前階段仍處於研發階段，要到能正式使用還有一大段落差。

也因如此，《香港經濟日報》先前就不看好北京當局放行該收購案，先前高通想要收購荷蘭恩智浦半導體，就因大陸監管單位不願放行，導致收購案最終破局。

據英國《金融時報》報導指出，英國政府考慮插手這起收購案，原因是該案可能涉及國安問題，外界推測，可能是ARM是英國國防產業重要供應商。英國數位文化大臣陶敦（Oliver Dowden）可能會委由英國競爭及市場管理局（CMA）進行調查，主因是目前的環境已經跟2016年軟銀收購ARM相當不同，當時軟銀承諾，將ARM的總部留在倫敦，但NVIDIA有可能將該公司總部移至美國，讓ARM完全成為美國企業的子公司，這將導致英國的利益受到影響。

(中時新聞網)