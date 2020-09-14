高美館6月起至年底進行館舍主體修繕，強調「修館不休館」，以跨域藝術講座聞名的高美講堂在疫情期間繼續推出《臺灣美術史》系列講座，首場20日將以「山海傳奇：從原住民到荷西」為題，邀請成功大學歷史系名譽教授蕭瓊瑞，分享舊石器時代至大航海時代的台灣藝術之美。

高美講堂2017年起轉型主題式跨域藝術講座，大受好評。9月起以「美術史」為主題，邀請藝壇名講蕭瓊瑞，推出「山海傳奇」、「渡臺讚歌」、「深耕戀曲」三場講座，帶領大眾探索舊石器時代迄今的台灣藝術發展歷程。

高美館表示，展覽是有感的創作，但只是台灣美術史整個脈絡的一小篇章，台灣美術的縱深有待大家深刻了解與感受。

蕭瓊瑞為知名的台灣美術史研究者，擅以幽默、淺顯易懂的方式，帶領觀眾親近藝術創作、認識藝術家，建構認識台灣美術史的宏觀視野。

首部曲「山海傳奇：從原住民到荷西」，時間軸從舊石器、新石器時期開始，跨越到17世紀臺灣跨入大航海時代，探討原住民、歐洲人留下的文化痕跡；二部曲「渡臺讚歌：明清與日治美術」則探討明鄭政權、清領時期、日治時期，台灣工藝、書畫、建築的迷人展現；三部曲「深耕戀曲：戰後以迄當代」則聚焦日本投降後，台灣美術從抽象狂潮到當代前衛的思潮與多元表現。

(中時 )