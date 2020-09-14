星宇航空中秋限定班機超搶手，今早開賣秒殺。（星宇航空提供）

與星宇航空合作的KLOOK攜手「半島秘境」推出奢華的露營行程。（星宇航空提供）

近來引發「偽出國」等熱門話題的星宇航空推中秋限定班機，提供每日3航班JX8227（兔兔機）、JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機）的班次給乘客，並聯手5家旅行業者，提供多樣「機加酒」的套裝行程，於今日上午10點開賣即秒殺。針對各家旅行業者行程搶手盛況，星宇航空說明，KLOOK販售的商務艙、賞月雅座開賣30秒即售罄，康福旅行社則是民眾已候補至300位，其他旅遊業者亦表示沒搶到民眾仍持續打電話，服務人員電話接到手軟。

對於雙十連假是否加開航班，並與旅遊業者聯手推出旅宿套票，星宇航空表示，目前仍在研擬中，至於新航班的日期，須經由民航局核可後才能公布，將來機加酒的套裝行程，仍規劃中；談及目前正在設計中的飛行夾克，星宇航空表示，預定12月中會上市，請民眾期待。

與星宇航空合作中秋特別航班的KLOOK，販售10月1日下午4點起飛的「JX8327嫦娥機」，及10月2日早上11點啟程的「JX8227兔兔機」等2班限定班機，談到今早民眾搶購的盛況，開心表示，除商務艙、賞月雅座秒殺外，純飛行體驗 5分鐘售罄、飛行加露營體驗 10分鐘完售，

KLOOK分析，主要消費族群為星宇迷，以及想體驗偽出國感受的旅客，因與「半島秘境」合作，提供奢華的露營體驗，只要預訂經濟艙雙人賞月雅座套票的旅客，可於台灣最北端的秘境露營，「旅客無需準備食材和露營裝備」，有專業主廚在直升機停機坪烤肉給旅客享用，參加者只需徜徉月光下、面對北海岸海景放空，頗受消費者青睞，銷售成績亮眼。

(中時 )