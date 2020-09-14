前高雄市議會議長許崑源，在今年6月6日罷韓結果出爐後，意外墜樓身亡，昨（13）日是他身亡百日，前高雄市副市長李四川今(14日)也在臉書上發文哀悼表示，「一直想問您現在好嗎？」並回憶起過往，盛讚許崑源是有情有義的「奧援議長」。

李四川今日下午5點多時在臉書上發文表示，「再過三小時，您就離開我們100天了，一直想問您現在好嗎？但失去您的我們，仍然哀痛與不捨。」

李四川也回憶起他第一次遇見許崑源時的場景，「記得第一次認識您，是我擔任黨秘書長到高雄主持市黨部主委的交接，交接典禮上您對國民黨提出很多嚴厲批評與建言，但當晚餐敍時又看到您對朋友的豪爽與貼心，真是有情有義的奧援議長。」

李四川指出，後來他有緣再到高雄與許崑源共事，看到許崑源對高雄大小事的用心與打拼、對於不公不義之事挺身而出的義氣、尤其對弱勢團體無微不至的照顧，這讓他們敬佩與感謝。

最後，李四川說，「您的精神永遠讓我們緬懷，對您的懷念與感恩，永遠不能忘懷。願您安息。」

網友們也留言回應，「想念韓市府團隊精神」、「謝謝川伯副市長，雖然 來高雄 只有一年多，但在我的心裡你永遠是最讚的副市長，高雄市有史以來最優秀的副市長」、「懷念川伯，韓市府團隊，有情有義許議長」；國民黨高雄市議員陳若翠也留言表示，「有情有義的議長」。

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