總統蔡英文、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等官員，今日出席台南都會區北外環道路（第3期）新建工程鋼箱梁上梁典禮，蔡英文期盼，台南科學園區快速成長的同時，交通建設不能等到塞車才來解決，打造台南市1小時生活圈。

蔡英文表示，今天很高興來到台南參加北外環道路第3期新建工程的上梁典禮。這個工程確實非常重要，不但是在地人的希望，在地的公司及產業也都相當期盼。這條道路不但是一條促進未來產業發展的道路，對增進我們生活的便利，也非常重要。

她指出，這幾年，台南發展得越來越好。去年，Google宣布到南科投資。今年，台積電也已經第四次在南科買地建廠。最近，南科的三期擴建案也已經核定。未來，台南就是半導體業的重鎮。過去說到科技業，大家都想到竹科，但是現在南科也不遑多讓。

近5年來，南科附近的善化、新市、永康區，人口成長的幅度真的讓人非常有感，這代表台南正在大進步當中。蔡英文強調，產業聚落開始形成，交通更要超前部署，不能等到塞車再解決。

這次上梁典禮，蔡英文認為對於台南市的交通有兩個很重要的意義。第一，工作通勤更加便利。未來，北外環道路工程全線通車後，將成為關鍵的路廊，可以串聯起南科、永康工業區、台南市區以及科技工業區等區域，讓安平到南科只要15分鐘，更可以打通國道八號、台一線等道路瓶頸，改善南科聯外交通。

第二，台南市1小時生活圈成形。北外環道路可以配合現有國道一號、三號，以及台86和61線，改善東西向路網，讓台南的交通更加完善，達成1小時生活圈的便利目標。因此，這條路廊，可說是重中之重。對此，總統期勉台南市長黃偉哲務必讓工程如期如質完工，甚至超前完成，「這個重責大任交給你了」。同時，她也希望台南市議會能多多給予支持。

(工商 )