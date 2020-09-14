經濟顯著反彈 大陸股市長線看俏 17:552020/09/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期市場連續調整，包括美股下跌、外資流出以及大陸宏觀流動性邊際收緊等利空因素的影響，主因仍是對此前市場快速上漲後的調整。投信法人指出，大陸經濟出現明顯反彈，大陸股市長線看俏。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸經濟二季度出現顯著反彈，預計三、四季度增速將進一步上行。 同時，貨幣政策將保持較為寬鬆的常態。從企業盈利數據看到，A股中報整體超預期，尤其二季度環比一季度改善明顯，龍頭股表現亮眼，提升市場的風險偏好。 (工商 ) #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失寵資產翻身 特別股基金看俏 04:102020/09/14 投資理財 《台北股市》華為禁令來亂 台股短線不追高 15:232020/09/14 財經 《半導體》智慧機全屏化助威感測市場ASP 昇佳長線不淡 13:242020/09/14 財經 無畏股市震盪 特別股資金簇擁 04:102020/09/14 投資理財 擁三大產業利基 生醫基金後市看俏 04:102020/09/14 投資理財 陸推內循環 首重助農民脫貧 04:102020/09/14 話題觀察 我身邊的大陸人》愛進頭香的大陸人（上） 16:262020/09/14 徵文 設局斷「深海閻王」腳筋遭判6年潛逃大陸 朱雪璋遭押解回國 15:052020/09/14 社會 台中捷運綠線年底通車384件廣告物面臨取締 都發局：分區逐年改善 15:092020/09/14 生活 陸穩疫後經濟 港加速放寬限制 04:102020/09/14 話題觀察 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 藏壽司才排第三！今年上櫃申購抽籤最難中的是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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