近期市場連續調整，包括美股下跌、外資流出以及大陸宏觀流動性邊際收緊等利空因素的影響，主因仍是對此前市場快速上漲後的調整。投信法人指出，大陸經濟出現明顯反彈，大陸股市長線看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸經濟二季度出現顯著反彈，預計三、四季度增速將進一步上行。

同時，貨幣政策將保持較為寬鬆的常態。從企業盈利數據看到，A股中報整體超預期，尤其二季度環比一季度改善明顯，龍頭股表現亮眼，提升市場的風險偏好。

(工商 )