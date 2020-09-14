行政院長蘇貞昌今日出席台灣上市櫃公司協會第三屆理事長暨理監事就職典禮時表示，台灣在中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊的時刻，因勢利導、共同努力，各方面的評比，台灣投資環境都名列世界前茅。政府不敢懈怠，要讓台灣不只是亂世中的福地，還要走向國際，希望大家不分黨派，一起來拚，讓台灣越來越好。

蘇貞昌指出，現在全球約有2,800萬人確診新冠肺炎、90多萬人死亡，許多國家鎖國、封城，不能上學、不能出門的此時此刻，台灣卻有這麼多的企業家，可以聚集一堂，辦理交接，真的是亂世中的福地。台灣雖然土地面積不大，但在蔡總統的領導下，大家同舟一命、舉國一心，人民支持政府，政府努力做事。

他表示，從2019年開始，「投資台灣三大方案」總投資金額已破兆元，到2020年底，實際到位的資金將超過6,200億元，去年通過「境外資金匯回投資產業辦法」，海外匯回資金也會達2,100億元。台灣在中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊的時刻，因勢利導，共同努力，各方面的評比，台灣投資環境都名列世界前茅。

對於企業界呼籲廢止印花稅等建議，蘇貞昌表示，中華民國工商協進會理事長林伯豐到行政院拜訪時，曾代表工商業界提議廢止印花稅，雖然因為牽涉一百多億稅損，當時財政部長沒有當場答應，但是他考量認為這是朝野立委推動多年，加上印花稅也有重複課稅之嫌，應該要廢止，所以當場就做出裁示，行政院會也很快通過廢止「印花稅法」，很可惜立法院沒有通過，他也覺得很遺憾。

蘇貞昌強調，政府一直想要改變、一直想要做事，希望大家不要因為黨派不同、立場不同，而有不同的決定與作法，只要對人民好、有改革進步，政府都很努力要做，蔡總統也一直支持。希望大家一起努力、不必分黨派，只有台灣。我們是同一個國家，一起來拚，希望大家越來越好、台灣越來越好。

(工商 )