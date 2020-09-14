創業家兄弟（8477）表示，旗下100％持股的子公司新時代電商營運的運動戶外休閒電商「運動市集」近期買氣增加，交易額與商品數量皆快速成長。展望第四季電商旺季，創業家兄弟表示，運動市集宣布與全家便利商店攜手，推出逾9,000項商品超商取貨服務，有望為下半年營運增溫。
新時代電商是於去年3月創立，由創業家兄弟100％持股，原先旗下平台為「365超市」，以販售食品為主。今年3月起轉型，改由經營各類運動與戶外休閒商品，以B2B2C的商業模式經營旗下「運動市集」平台。
創業家兄弟表示，運動市集於今年3月正式上線，結合銷售大數據，並持續創造商品排序最佳化，也針對不同等級的運動人士開發相關產品線，包括健身重訓、戶外露營、登山健行、綜合球類商品、運動護具、瑜珈用品等近20項類別。
以目前營運半年的成績來看，供應商的進駐數量在過去半年內成長114％，截至8月份，平台商品數更較3月份成長超過三倍，全站商品數則共計超過2萬項。
此外，上半年適逢疫情，促進消費行為的轉移，帶動電商成為逆勢成長的重點產業。而疫情影響之下，健身場館封閉，同時刺激居家運動健身等宅經濟崛起，創業家兄弟表示，上半年掌握時機，策略性推出App社群擴散活動，至8月結束時，帶動App下載數量在半年內成長近三倍。
創業家兄弟指出，面對第四季電商旺季，運動市集已開始提前佈局，以「提高消費者黏著度」、「協助賣家強化賣場效益」及「優化平台功能面服務」為三大主軸，將先攜手全家便利商店推出居家運動、營養食品、戶外露營、有氧跑步、健身重訓等逾9,000項指定商品的超商取貨付款服務。目前該服務與全台3,600家全家便利商店合作，期望透過佈局多元服務，為運動市集營運再添成長新動能。
(工商 )
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