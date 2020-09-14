新竹SOGO開業近9年，一直是大新竹地區民眾最喜愛的購物天堂，為提供更舒適的購物環境，3樓展場9年來首次翻新，將百貨公司一舉變身成為網美打卡景點，打造為女性顧客專屬的女神祕境，全新展場並於14日與女神們見面。

SOGO指出，此次改裝是以「繆思女神祕境」和「輕世代市集」兩大主題做為發想，「繆思女神祕境」規畫為內睡衣區，全區使用優雅的純白搭上柔美的粉紅色，上空圈狀設計重新演繹神殿弧形浮雕，柔美別緻卻飽含力量的空間設計，激發現代女性追求知性與優雅的動力。

另，順應現今趨勢，年輕世代的消費愈趨個性，新竹SOGO在此次的改裝計畫中特別設計了「輕世代市集」，以時下最夯的文創市集出發，採用木造市集的設計理念，清新美學再搭上個性化的陳列，販售的商品以雜貨配件為主，推翻大眾對百貨公司的既有印象，開啟一股新潮流。

此次改裝除了升級購物環境，更引進9家全新櫃位。「繆思女神祕境」加入兩家內衣品牌Sloggi、Lofan後，全區內衣品牌數多達19家，是全台擁有最齊全的內衣品牌的百貨公司之一。

美國家喻戶曉的休閒鞋Keds和大受女性消費者喜愛的胡椒包PEPPERS在此次也一起進駐新竹SOGO，此外還有MODA Luxury、冉冉、Sayu和Face等4家各具風格的飾品品牌。

SOGO為歡慶改裝開幕，將於19日舉辦「WHOS YOUR MUSE內衣秀」，此為新竹SOGO在店內舉行過最大規模的內衣秀展演，特別邀請伊林模特兒至現場展現內在美的時尚。

內衣秀將分成兩場，第1場為下午2點，第2場為下午3點30分，預計展出華歌爾、曼黛瑪璉、黛安芬等多家品牌秋冬最新款式內衣。

而為分享改裝開幕的喜悅，新竹SOGO也將於9月20日及27日兩個周日的下午1點起至5點，於輕世代市集區推出街頭藝人駐唱；9月20日聯合新竹市衛生局、中美醫院及華歌爾內衣集團共同舉辦乳房攝影健檢活動，和民眾一起守護身體健康，杜絕乳癌。

此外，只要在9月30日前於3樓消費滿額即可兌換薰香機、沐浴組等好禮，還有機會把Dyson吹風機帶回家。

(中時 )