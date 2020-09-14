台南市永康區13日晚間發生汽機車對撞，釀1死2童重傷，肇事駕駛張姓男子（中）疑似闖紅燈又酒駕，14日下午移送台南地檢署偵辦。（李宜杰攝）

2起事故車牌號碼一致。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康區13日晚間發生嚴重車禍，49歲張男酒駕又闖紅燈，撞上39歲的曾姓女騎士與9歲外甥女、3歲外甥，造成曾女傷重不治、2童重傷。今日（14）有民眾再透露，張男在車禍前的5分鐘，曾與自己發生汽車擦撞意外，孰料張男火速開車離開現場，經民眾報案後，才發現與死亡車禍「是同一輛車」，讓他不禁感嘆，「如果沒有肇逃，是不是就不會撞死人？」

昨晚位於永康的死亡車禍曝光後，有民眾爆料，「這台車於肇事5分鐘前，在我開車停等紅燈靜止時，滑前撞上我的車，我正下車要查看，他馬上倒車左切，闖紅燈直行逃逸。」

這名民眾向南市警歸仁分局媽廟派出所報案後，所長郭南佑今日下午證實，位於台39線高鐵橋下與南丁路271巷口，昨晚確實有擦撞事故，且與永康的死亡車禍，肇事車牌號碼一致，確認肇事駕駛為同一人，已彙整資料提供檢方。

而位於永康的死亡車禍則發生於13日晚間近8時，當時曾女騎機車載著劉姓外甥、外甥女，準備從歸仁區返回位於永康區的親戚家。孰料，才剛上路不到500公尺，欲從歸仁區西埔一街821巷穿越台39線高鐵橋下道路時，突遭張男開車衝撞。

因撞擊猛烈，曾女與2童連人帶車噴飛數10公尺，機車甚至一度起火燃燒，張男則是失控撞上路旁交通號誌，致頭部受傷。台南市消防局獲報後，立刻前往處理，除撲滅機車火勢，同時將4人送往醫院急救，曾女到院後傷重不治，男童經搶救後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，女童則是左大腿封閉性骨折，且有多處撕裂傷。

據警方調查，初步判定張男行經路口時闖紅燈，且根據醫院檢測的酒測值達1毫克，明顯超標。張男供稱，自己是大貨車駕駛，下班後與朋友餐敘，喝了約3瓶啤酒，返家途中因未注意交通號誌，鑄下大錯。

永康警分局14日下午訊後將張男依公共危險罪、過失致死罪、傷害罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並報請檢察官相驗死者遺體。張姓被告今日經檢察官訊問後，認有逃亡之虞，已聲請羈押。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障

(中時 )