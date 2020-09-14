OPPO今(14)日宣布為旗下全新5G手機Reno4系列產品增添生力軍，推出全新OPPO Reno4 Z，搭載120Hz螢幕刷新率與一體化雙模5G晶片，用親民的價格讓消費者享速5G網路與高階螢幕體驗。此外，擁有「超級動態夜景」並支援完整5G全頻段而受到O粉深愛的OPPO Reno4也推出全新配色「香芋紫」，與OPPO Reno4 Z一同於9月18日陸續開賣。

OPPO Reno4 Z擁有120Hz螢幕刷新率與2.5D弧度機身，帶來更頂級的螢幕顯示與質感體驗。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

OPPO Reno4 Z支援完整5G頻段，具備120Hz螢幕體驗

根據市調數據顯示，高達6成以上對手遊、追劇等有重度需求的娛樂族群更重視在5G時代下的網路速度與穩定性。OPPO Reno4 Z正面採用了螢幕佔比高達90.4%的6.5吋螢幕以及2.5D弧度機身，像素密度達400PPI，螢幕更新率達120Hz。不管是看影片或玩遊戲，皆能帶來清晰流暢的顯示效果。機身背面Reno4 Z結合了「旋鈕」式鏡頭設計，平整機身厚度僅8.1mm，搭配墨秀黑、薰香白兩種配色，時尚有型。

享受5G生活所帶來的智慧便利，連網性能的好壞將是影響使用體驗的最大關鍵，Reno4 Z配備聯發科(MediaTek)天璣(Dimensity) 800處理器，可支援SA/NSA雙模5G網路，實驗室環境峰值下載速度高達2.3Gbps；7nm先進製程工藝及四大高性能核心，啟動速度更快同時也改善多工處理性能。為了讓5G訊號穩定性更高，Reno4 Z運用了360°環繞天線2.0技術，能自動分辨使用者握持姿勢與天線空間分佈，還支援Ultra HD即時高畫質視訊通話功能，克服大部分使用場景中訊號不穩的困擾與滿足遠距通訊需求。續航方面上，Reno4 Z搭載4000mAh大電池與18W快速充電。

作為OPPO Reno4系列家族的最新成員，Reno4 Z搭載4800萬畫素超高畫素主鏡頭，支援全新極夜模式，低光源場景下的各種照片細節都能捕捉，配合800萬畫素119°超廣角鏡頭與兩顆200萬畫素的黑白風格鏡頭與復古鏡頭，四鏡頭協力可以滿足各種場景的需求。Reno4 Z也支援錄影超級防手震，在運動環境中同時拍出穩定流暢的影片畫面。前鏡頭方面，Reno4 Z擁有1600萬畫素鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的前置鏡頭組合，並支援前置夜景模式，帶來更專業的人像夜拍與虛化效果；搭配OPPO全新研發AI智慧美顏2.0技術，除了有效優化膚色和臉部細節，還可以針對個人膚色、細節打造定製立體妝效，在暗夜中自拍也不會因為光線太暗而臉容過曝。

Reno4香芋紫(左)單機售價NT$17,990；Reno4 Z 單機售價NT$12,990，並提供墨秀黑、薰香白兩種顏色。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

Reno4 絕美新色「香芋紫」5G新機登場

OPPO Reno4 Z提供墨秀黑、薰香白兩種顏色，單機建議售價為NT$12,990。此外，為提供給喜愛粉嫩色系的女性消費者更多選擇，也為OPPO Reno4推出全新「香芋紫」配色，擁有可支援本地市場最主流的n1、n3、n28、n41、n78等5G通訊全頻段，單機建議售價為NT$17,990。9月18日起OPPO Reno4全系列將於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台(PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心)指定賣場陸續開賣。

9月18日起前往OPPO網路商店與上述網路購物指定賣場，或於9月19日起前往全台OPPO體驗店購買Reno4系列並於指定活動頁面完成登錄，即享12個月螢幕意外保障與6個月延長保固，購買指定機型最高再贈送如tokuyo睛亮plus眼部按摩器(市價NT$2,980，限OPPO網路商店 與 網路購物指定賣場)、OPPO SuperVOOC超級閃充車用充電器(市價NT$1,490，限OPPO體驗店)+OPPO SuperVOOC超級閃充電源充電器(市價NT$1,290，限OPPO體驗店)等好禮，如購買Reno4香芋紫另有機會免費再抽中一台Reno4香芋紫。

此外，OPPO 也將於9月19日推出快閃購機加碼活動，於OPPO三創、台中三民、高雄夢時代體驗店購買Reno4系列，各店排隊前100名即有機會抽中包含全新OPPO Reno4 Pro、OPPO Reno4、OPPO Watch系列在內的好禮，各店排隊前70名購買Reno4或Reno4 Pro的消費者現場將可立即再獲贈OPPO Enco Free真無線藍牙耳機(市價NT$2,990)，贈品數量有限，送完為止。

(科技)