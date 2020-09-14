中秋佳節將至，河邊的甜根子草花穗正盛開，台南市曾文溪畔一片銀白世界，宛如秋雪，又以大內區防汛道路旁景觀最美，大內區公所將於秋節連續假日時，在堤防道路舉辦市集音樂會，邀請民眾前來欣賞美景，還有社區營造成果展及DIY與闖關體驗遊戲、小農攤位等，可看美景、聽音樂、吃美食。

大內區長李賢村表示，秋意漸涼，大內橋兩側曾文溪畔的甜根子草，也陸續綻放雪白色的花穗，一眼望去，整片雪白的景象迎風搖曳，讓人心曠神怡，這也是在地每年秋天都會出現的美景，為了藉此得天獨厚的景象行銷大內的觀光產業，公所將於10月4日在曾文溪畔舉辦音樂會，邀請大家前來賞景同樂。

李賢村說，當天也將推出「輕旅行」活動，限額40名，將安排專業人士進行大內的文史導覽，也會參觀天文館，下午再到曾文溪畔參加音樂會，還推出以當地農特產製作的「食光餐盒」，內有刺仔雞、酪梨及木瓜等入菜的美食，每份只收300元，物超所值，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

這場一年一度的曾文溪畔音樂會，除了樂團演奏、唱歌外，也接受民眾點歌，更有石子瀨社區多元就業方案推出的各項在地農特產展售，還有區內各社區營造成果的產品展示及小農攤位，內容豐富而多元，歡迎民眾前來共襄盛舉，感受在曾文溪畔聽音樂、賞美景、吃美食的浪漫氛圍。

(中時 )