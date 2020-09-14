離島縣聯合運動會由連江縣、金門縣與澎湖縣政府舉辦，每2年舉辦1次，今年邁入第8屆，預計於9月18日至9月20日在連江縣登場，來自金、馬、澎三地的運動選手將挑戰8大項目。連江縣教育處長陳冠人強調，今年新增半程馬拉松賽事，總參賽人數歷年之最，賽事精采可期。

連江縣長劉增應表示，離島縣聯合運動會由金門縣、連江縣及澎湖縣自2006年開始輪流主辦，盼藉聯合運動會來達到3縣體育活動交流，刺激離島觀光產業發展，更期盼促進中央重視離島權益，達到能與台灣本島同等質量的發展進程。

陳冠人表示，來自金門、澎湖逾400人的選手團已經抵達馬祖，包含馬祖本島的選手，參賽人數歷年之最，今年一大特點，離島各縣紛紛推出馬拉松等賽事路跑活動，因此，今年比賽項目中新增21公里半程馬拉松賽事，選手比賽時還可欣賞馬祖風光。

比賽共分為籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松等8大項目，值得一提，磯釣在台灣運動賽事中相當罕見，陳冠人指出，磯釣比賽選在「離島的離島」莒光鄉及北竿鄉舉辦，令賽事增添更多可看性。

連江縣政府表示，大會選手之夜安排於18日晚間7時在福澳運動場舉行，安排多位歌手登台表演，19日晚間6時28分在福澳運動場進行盛大開幕典禮，連續2晚晚間9時都有安排北竿夜航，歡迎鄉親前來參加。

(中時 )