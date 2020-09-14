韓國遊戲大廠網石公司（Netmarble Corporation）14日宣布，極限生存MMORPG手遊鉅作《A3：STILL ALIVE 倖存者》即將在全球推出，事前預約活動也將在近期開跑，14日官方Facebook粉絲專頁推出，將是第四季的強檔遊戲。

《A3：STILL ALIVE 倖存者》以知名線上遊戲《A3》為基礎，並以原作的英雄「瑞蒂安」為中心，帶來全新故事和玩法。《A3：STILL ALIVE 倖存者》在MMORPG的基礎上，完美結合了「大逃殺」要素，遊戲內也有豐富的PvP系統，像是在開放領域、全伺服器自由PK的「黑夜暮光」等內容，玩家可以享受與其他玩家合作、對抗的精彩遊戲體驗。

《A3：STILL ALIVE 倖存者》今年3月在韓國率先推出，並在雙平台創下下載排行榜冠軍，同時也曾創下蘋果App Store暢銷榜第一名的佳績。至於何時將在台灣推出，還等待官方進一步宣布消息。

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