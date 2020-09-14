范雲談丁允恭扯韓國瑜 鄭麗文酸「照妖鏡醜態畢露」

前總統府發言人丁允恭桃色風暴持續延燒，以「女權鬥士」自詡的民進黨立委范雲13日晚間發千字文評論此事遭抨擊「雙標」，還舉韓國瑜為例被網友譏諷檢討錯人，國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問表示，從這篇長文可以看出范雲非常心虛，東拉西扯企圖模糊焦點，而且對丁允恭的行為也只是「輕輕帶過」，把政治立場凌駕在為女性權益爭取捍衛的原則之上，認為「政治利益」就像是一面照妖鏡，讓大家看清楚了投機政客的嘴臉。

鄭麗文向范雲喊話，永遠要記得自己從政是受到人民選票的付託，必須把人民的福祉、公共利益放在最前面，如果當初是堅持女權價值，現在就不該有雙重標準，認為「台灣的女性尊嚴如果要靠范雲來主持正義的話，那就不用了啦」，她這種政客一般的行徑，實在是令人無法接受。

鄭麗文說，民進黨有非常嚴重的雙重標準，不只是這次丁允恭事件，事實上過去每一次，民進黨遭遇各種事情都是如此，這也就是為什麼台灣今天只有立場沒有對錯，公共議題都沒辦法有理性對話討論的空間，台灣的撕裂、空轉、內耗，都是這樣造成的，整個政治人物跟政黨的惡鬥，也破壞了台灣講求是非、追求公義的善良風俗民情。

（攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)