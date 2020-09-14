南投大觀電廠武界壩昨日凌晨突然洩洪，造成在下游溪床野營的兩家人慘遭洪水侵襲，釀4死。台電應變小組今(14日)上午緊急召開記者會說明調查進度，曾懷疑是閘門開啟線路絕緣不良或是動物誤觸開關。稍早，台電經過多次測試後，已確認肇因就是6號閘門線路絕緣不良。

台電表示，昨日凌晨武界壩6號閘門曾2次異常自動開啟，雖值班人員立刻發現並緊急關上閘門，但大量的水已傾向而下，釀成下游露營民眾傷亡。經白天至晚上漏夜進行調查，已確認6號閘門之閘門開啟線路絕緣不良，是造成閘門無預警異常開啟的主要原因；為避免其他水力電廠出現同樣的問題，台電將會針對有相似線路設計的電廠展開檢查。

台電緊急成立應變小組，並多次檢測閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱、機械驅動系統、可程式控制器及通訊系統等設備，經過相關人員多次測試，確認為6號閘門開啟線路絕緣不良，造成閘門異常開啟。

台電表示，昨日晚間，相關人員再度查驗開啟線路，發現量測到的數值低至20K歐姆，與白天量測有異，為求謹慎，相關人員再度於今(14)日凌晨4點02分，與事故發生相近的時間點再次測量，所得數值為21 K歐姆，皆低於標準值，因此確認該電纜線絕緣不良，是造成閘門異常開啟的主要原因。

台電表示，將進一步針對其他設備進行更仔細的檢測。至於改善對策，台電將增設閘門操作的防呆機制，納入相關訓練、加強各水力電廠值班同仁的危機應變能力。另外，在原汛期前後每半年的定檢頻率，也會增加檢查頻率，務必防止類似情形再度發生。

(中時新聞網)