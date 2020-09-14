菅義偉當選自民黨總裁 蔡英文祝賀 18:132020/09/14 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菅義偉當選自民黨總裁，總統蔡英文祝賀。圖／取材自總統臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官房長官菅義偉當選自民黨總裁，總統兼民進黨主席蔡英文透過網路，衷心向日本自民黨新任菅義偉總裁表達祝賀之意，並祝福自民黨在菅義偉總裁領導之下，業務昌盛、台日兩國關係更見友好。 前日本首相安倍晉三因健康因素請辭，自民黨重新選舉總裁，菅義偉當選自民黨總裁後，將接任日本首相。 (工商 ) #菅義偉 #自民黨 #總裁 #當選 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菅義偉當選日本自民黨總裁 國民黨推特表示祝賀 17:222020/09/14 政治 總統出席台南北外環道路新建工程上梁典禮 14:242020/09/14 區域情報-台南 創投公會新任理事長 邱德成 用4天閃電當選 04:102020/09/13 專題周報 友嘉集團總裁朱志洋 接台灣上市櫃公司協會理事長 14:212020/09/14 財經 「令和大叔」菅義偉當選自民黨總裁 朱立倫道恭喜 14:452020/09/14 政治 自民黨黨魁今改選 菅義偉有望任日本首相 04:102020/09/14 財經要聞 穩坐日本首相寶座 菅義偉377票高票當選自民黨新黨魁 14:212020/09/14 國際 蔡英文：台南未來是半導體產業鏈的重鎮 18:012020/09/14 區域情報-台南 《日股》菅義偉呼聲高 日經、軟銀股漲 12:162020/09/14 財經 2020小願藝樹館秋季聯展 鹿峰國小藝童遇眷貓 16:402020/09/13 寶島 政治熱門新聞 瘦肉精美豬要來台了 高雄街頭民調結果出乎意料 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 炒蒜價黑手抓到了！林佳新PO不自殺聲明：有6個是立委的樁腳 - 政治 葉匡時離開高雄市府後首度「重操舊業」 網：架式滿分！ - 政治 影》不去了 國民黨取消組團參加海峽論壇 王金平也不去 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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