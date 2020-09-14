日本官房長官菅義偉當選自民黨總裁，總統兼民進黨主席蔡英文透過網路，衷心向日本自民黨新任菅義偉總裁表達祝賀之意，並祝福自民黨在菅義偉總裁領導之下，業務昌盛、台日兩國關係更見友好。

前日本首相安倍晉三因健康因素請辭，自民黨重新選舉總裁，菅義偉當選自民黨總裁後，將接任日本首相。

(工商 )