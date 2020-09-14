你是菜鳥農民嗎？想快速學習栽培達人的管理技術，卻苦無方法與門路可以習得一技之長嗎？農委會智慧農業計畫打造「智慧溫室蔬果栽培達人數位分身」，讓菜鳥農民彷彿有了數位教練的指導，讓務農不再獨力摸索。農業試驗所藉由感測裝置與人工智慧運算產出溫室自動化環控模型，輔助溫室管理並結合栽培達人的技術與經驗，在傳統溫室導入智慧科技元素讓溫室脫胎換骨，作為帶動農業數位轉型的火車頭。

農試所聯合資策會、玉美生技公司、國興資訊公司，建立共通資訊平台整合場域物聯網數據，藉由人類智慧（HI）與人工智慧（AI）技術，以玉美生技公司之蔬果溫室為模型，建立溫室達人數位分身模型，形成可診斷人員習慣之溫室醫生數位服務，與提供決策管理建議之溫室教練數位服務，以智慧化分析決策協助溫室環控因子管理，可以降低新農民跨入農業之門檻，另也可讓管理人員專注於作物生產管理與擴大經營面積，減輕溫室管理壓力與時間，降低農場管理人力負擔與支出。

農試所指出，除了有智慧生產管理系統外，也透過智慧農業計畫建置「食材供應流向稽核與查詢系統」共通資訊平台，整合農委會農漁畜履歷產品與教育部校園午餐資料，將食材供應鏈及食安通報管理系統結合及追溯，以杜絕食安事件發生，形成校園午餐管理重要的把關系統，可即時掌握食材安全訊息，提供校園安全、衛生的團體飲食。該系統串聯整個食材鏈的每一環節，提供不同利害關係人對資料的查詢與應用，為藉由智慧生產到食材安全追溯一系列之產業應用實例。

(工商 )