男生打棒球，女生只能當球隊經理（簡稱球經），甘安捏？為讓女生也能體驗棒球的樂趣，社團法人台灣女子棒球運動推廣協會舉辦2020「好好來打球—棒球體驗營」，目前已經開放報名，活動涵蓋北、中、南、東，只要妳有一顆熱愛棒球的心，加入棒球永遠都不遲。

今年舉辦4場體驗營，分別為9月27日（日）台北百齡球場、11月14日（六）高雄鼓岩國小、11月28日（六）桃園埔頂國小以及12月26日（六）台東台東體中。

體驗營的主要對象為4至9年級的小女生，但考量不少愛好棒球的女性在成長過程中苦無學習甚至接觸棒球的機會，女棒協會今年正式開放「16歲以上、零棒球基礎女性」報名，且活動中的教練皆為領有執照的專業女性棒球教練，讓女孩、家長都能放心參與。

跟許多的女子運動一樣，女子棒球在台灣常被忽視，2013年成立的女棒協會就是希望統一窗口、整合資源，透過大眾的力量推廣、倡議，努力讓女子運動不再成為「特別」的事。

時至今日，女子棒球已經有相當規模，每年有協會盃女子棒球錦標賽、全國女子棒球錦標賽等常態性賽事，也有如芙彤盃等專為女棒打造的賽事，不少基層學校、各地區也有成立女子棒球隊。

體驗營上的女孩們都能開心享受棒球的樂趣。（女棒協會提供）

(中時 )