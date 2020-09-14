麻豆消防分隊到台灣首府大學進行防災宣導，傳授CPR技巧，危急時刻爭取救人時間。（麻豆消防分隊提供／莊曜聰台南傳真）

南市府消防局第二大隊麻豆消防分隊14日上午前往台灣首府大學進行國家防災日防災宣導活動，麻豆消防分隊警消也特別製作創意救護微電影、創意宣導旋轉盤，以豐富多元的內容與師生們進行互動，現場笑聲不斷，也學到不少保命技巧。

麻豆消防分隊分隊長廖鼎鈞也編撰防溺及地震宣導教學簡報，強調危險水域危害性，戲水也要選擇有救生員警界的安全水域，如遇強震時進行抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，保障生命安全。

隊員柯又豪製作創意文宣品「防火創意旋轉盤-Q＆A居家診斷表」，透過旋轉盤道具與學生進行問答互動，把防火宣導變得更具趣味性，過程中學生們歡笑聲不斷，直呼好玩。

麻豆消防分隊警消也拍攝救護微電影「DA-CPR生命捕手、您可以是打敗死神的桃太郎」，藉由生動活潑的影片，吸引同學們目光，藉此讓學生學習到DA-CPR技巧，以提高OHCA患者急救生存率，爭取與死神拔河的時間。

(中時 )