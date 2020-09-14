農業試驗所14日發表「智慧溫室蔬果栽培達人數位分身」為傳統溫室導入智慧科技元素讓溫室脫胎換骨。（黃國峰攝）

行政院農業委員會智慧農業計畫打造「智慧溫室蔬果栽培達人數位分身」讓菜鳥農民彷彿有了數位教練的指導，讓務農不再獨力摸索，14日農業試驗所，在玉美生技公司中和農場展示這套系統，在傳統溫室導入智慧科技元素讓溫室脫胎換骨，作為帶動農業數位轉型的火車頭。

傳統一大早就出門「巡田水」的傳統農業作為，將由智慧科技來效勞，農試所花了4年的時間與聯合資訊工業策進會、玉美生技公司、國興資訊公司，建立共通資訊平台整合場域物聯網數據，藉由人類智慧（HI）與人工智慧（AI）技術，以玉美生技公司之蔬果溫室為模型，建立溫室達人數位分身模型，為農民做數位分析，提供給管理者建議，也可作為溫室教練，協助農民之養成，以降低新農民跨入農業之門檻。

農試所呂椿棠博士表示，現在溫室系統已可做到告訴你現在怎麼了？但無法告訴你怎麼做！栽培達人數位分身，是把一位有經驗的栽培達人，將他的行為分析，通通記錄下來，建立一個模型，經由現場的感測器，透過智慧環境控制器收集，傳到雲端的主機，經由溫室達人數位分身分析，提供農民建議，要灑水、開天窗、風扇等。

農業試驗所呂椿棠博士接著表示，農民也可不聽從建議，但這些都會記錄下來，經人工智慧判斷進而改善原來的模型，而越來越好。建立好的系統也可讓管理人員專注於作物生產管理，進而擴大經營管理面積，減輕溫室管理壓力與時間，降低農場管理人力負擔與支出。

(中時 )