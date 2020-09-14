台中市建置適合障礙者及高齡者行走的無障礙空間環境，今年祭出總獎金50萬元，評選無障礙友善環境出爐，14日由副市長黃國榮頒獎，包括中國醫藥大學附設醫院急重症中心大樓、雙十國中等都獲獎，希望公私協力營造友善城市。

黃國榮表示，透過無障礙友善環境評選活動，鼓勵民間自發性追求優質無障礙環境，打造台中宜居城市，未來無論年齡、性別、身心機能等差異，都能享有安全、便利、友善的居住環境。

都發局長黃文彬指出，公共建築類金點獎由雙十國民中學一期新建校舍獲獎，友善建築類則由中國醫藥大學附設醫院急重症中心大樓及全聯實業獲獎。

公共建築類紅點獎為台中之心人行步道及自行車道路網改善工程，亮點獎為台中市身心障礙綜合福利服務中心及后綜高級中學興建圖書館大樓工程。

友善建築類紅點獎為愛心家園及夢想城社區，亮點獎為輕井澤文心南二店、麗寶樂園度假區、樸森林及惠宇原山獲獎；空間環境類亮點獎為友善樹仔腳及小小巡井隊-社區集井（景）part2獲獎。

榮獲友善建築類民間組金點獎沈芷蓀建築師事務所表示，無障礙設施規畫由法令制定，更需設計師從同理心出發，台中是座美麗城市，盼大家努力一天比一天還美。

(中時 )